Финляндия разрешила строительство Северного Потока

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода российского газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало разрешение. Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток - 2", общая протяженность которого составит более 1200 км. Первое разрешение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено. В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании - идут по графику.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". 51% акций компании принадлежат "Газпрому". Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.