Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии Трамп определился с ответственными за химатаку в Сирии
Новости: Финляндия разрешила строительство Северного Потока Финляндия разрешила строительство Северного Потока
Новости: Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов
Новости: Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо
X

Финляндия разрешила строительство Северного Потока

Северный Поток 2
10:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Строительство газопровода Северный Поток 2 полностью согласовано с правительством Финляндии.

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода российского газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне. Об этом говорится в заявлении Регионального административного агентства Южной Финляндии, которое выдало разрешение. Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток - 2", общая протяженность которого составит более 1200 км. Первое разрешение правительство Финляндии на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне выдало на прошлой неделе.

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", заявили, что таким образом процесс получения разрешений в Финляндии завершено. В компании утверждают, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании - идут по графику.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". 51% акций компании принадлежат "Газпрому". Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газопровод, Разрешение, Россия, Северный поток-2, Финляндия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

В "Укрэнерго" уведомили РФ об инвестиционном споре по крымским активам SpaceX/Tesla готовится к тесту Hyperloop Из-за забастовки Lufthansa отменяет рейсы

Последние новости

В США пока не приняли решение по Сирии Во Львове заболели корью студенты Голуби обгадили авто игрока "Ман Сити"
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
04 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
05 Истинное происхождение Стоунхенджа раскрыто
Новости сегодня
11:42 Мама превращает каракули своей 3-летней дочери в настоящие картины (Фото)
11:40 Гройсман призвал остановить трудовую миграцию
11:36 Маникюр 2018: весенние идеи модного маникюра для коротких ногтей (Фото)
11:28 Невозможно сдержать смех: подборка приколов в смешных картинках
11:18 Новая Зеландия не будет разрабатывать месторождения в океане
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0