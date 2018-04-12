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Роскомнадзор может заблокировать Telegram уже 13 апреля

Роскомнадзор может заблокировать Telegram уже 13 апреля
11:10 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать мессенджер в случае удовлетворения иска.

Таганский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

"Назначить рассмотрение дело по существу на 13 апреля в 10:00", - огласила решение судья Юлия Смолина, передает "Интерфакс".

Кроме того, как стало известно, Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

"Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления", - сказала представитель Роскомнадзора в четверг на досудебной беседе по иску об ограничении доступа к Telegram.

Со своей стороны судья Юлия Смолина оставила разрешение указанного ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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Новости Бизнеса, Telegram, Блокировка, Мессенджер, Роскомнадзор, Суд.
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