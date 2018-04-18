В Германии обыскивают офисы Porsche

В рамках "дизельного дела" на ряде объектов автопроизводителя Porsche в Германии в среду прошли обыски. Об этом сообщает Zeit.

"Ведомства по уголовным делам земель Баден-Вюртемберг и Бавария произвели проверку и выемку документов в десяти зданиях Porsche AG" - информирует СМИ со ссылкой на прокуратуру Штутгарта.

У следователей есть подозрения против трех сотрудников Porsche AG, в числе которых член правления и член высшего руководства, в мошенничестве и незаконной рекламе. Третий подозреваемый больше не работает на компанию. Прокуратура обвиняет Porsche AG в манипуляциях с выхлопными газами на дизельных автомобилях. Porsche и Audi является дочерней компанией группы VW, они устанавливают на своих авто большие шестицилиндровые дизельные двигатели.

Porsche не впервые попадает под обыски и проверки в связи с дизельгейтом: осенью 2016 года компания вынуждена была из-за них отозвать модель Macan; в июле 2017 года федеральный тогдашний министр транспорта Александр Добриндт аннулировал разрешение на производство внедорожника Cayenne. В рамках скандала вокруг Volkswagen обыски уже проходили в штаб-квартирах и на производствах Audi, BMW, Daimler, а также у поставщика Bosch. Американские власти поймали в 2015 году крупнейшего европейского автопроизводителя на мошенничестве с уровнем выхлопных газов, что получило название "дизельгейта".