Порошенко: боевой модуль "Дуплет" прошел испытания

Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как в день, так и ночью", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.