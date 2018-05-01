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Порошенко: боевой модуль "Дуплет" прошел испытания

"Дуплет"
15:15 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет" для бронетехники прошел успешные испытания.

Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет", предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Житомирский бронетанковый завод" значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как в день, так и ночью", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Боевой модуль "Дуплет", Дуплет, Испытания, Петр Порошенко, Укроборонпром.
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