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Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети
Новости Бизнеса: В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.
Сегодня в 15 часов 46 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был подключен к сети после окончания планового среднего ремонта. Ведется набор мощности, говорится в сообщении пресс-службы Минэнергоугля.
"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
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