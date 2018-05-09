Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети

Сегодня в 15 часов 46 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был подключен к сети после окончания планового среднего ремонта. Ведется набор мощности, говорится в сообщении пресс-службы Минэнергоугля.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.