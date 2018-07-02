Нафтогаз vs Газпром: стало известно, когда суд определится по "долговому спору"

Нидерландский суд в Амстердаме 29 июня провел слушание касательно попыток ПАО "Газпром" (РФ) уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в деле по транзиту газа, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник.

"Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от "Газпрома" выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напоминают, что в конце мая компания получила от голландского судьи разрешение на арест долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний. При этом шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле российского монополиста в их акционерном капитале. Этот отказ никак не влияет на действенность ареста.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

В течение нескольких последних недель суды арестовали активы Газпрома в Швейцарии, Великобритании и Голландии.