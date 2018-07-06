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Коболев: "Киевтеплоэнерго" пошло в суд - "Нафтогаз" подал встречный иск

Андрей Коболев
20:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго".

НАК "Нафтогаз Украины" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго" в рамках спора между сторонами по правопреемственности газовых долгов и заключению договора на поставку газа, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

""Киевтеплоэнерго" пошло в суд. Мы подали встречный иск. Насколько я знаю, по требованию суда, или по требованию одного из истцов, присоединилось к судебному процессу "Киевэнерго"… Я надеюсь на справедливое решение, решение, которое скажет – кто кому должен, кто, что должен заключать. Надеюсь, решение будет в ближайшее время", - сказал А.Коболев в эфире "5 канала" в пятницу.

Он призвал оппонентов продемонстрировать мудрость при решении проблемы.

"На самом деле, мы, как "Нафтогаз", также спешим в этом процессе – призываем всех быть умными, выполнять норму закона и надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - подытожил А.Коболев.

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

Ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе – до 1 августа текущего года.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Киевтеплоэнерго, Нафтогаз, Судебный иск.
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