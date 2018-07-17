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Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС вновь в строю

Южно-украинская АЭС
10:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Южно-Украинская АЭС подключила блок №3 к энергосистеме после завершения планового ремонта.

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 16 июня в 23:00 подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на утро вторника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 222 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 129 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 65 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Ривненской АЭС – 10 сутки капитального планового ремонта.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, АЭС, Ремонт АЭС, Украина, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС.
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