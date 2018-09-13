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Акции Apple упали в день презентации новых смартфонов
15:05 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Акции Apple упали после презентации новых iPhone.
Акции компании Apple упали после презентации новых смартфонов и "умных" часов.
Об этом свидетельстуют данные биржи NASDAQ, передает Экономическая правда.
Если накануне акции Apple продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара.
Напомним, 12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch.
Также компания Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X.
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