Акции Apple упали в день презентации новых смартфонов

Акции компании Apple упали после презентации новых смартфонов и "умных" часов.

Об этом свидетельстуют данные биржи NASDAQ, передает Экономическая правда.

Если накануне акции Apple продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара.

Напомним, 12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch.

Также компания Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X.