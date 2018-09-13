День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
14 сентября суд изберет Владимиру Омеляну меру пресечения
Новости: В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
В Косово надеются на безвиз с ЕС до конца года
Новости: Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Украинец завоевал бронзовую медаль ЧМ по пулевой стрельбе
Новости: День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
День программиста 2018: красивые подавления в стихах и прозе, забавные открытки
X

Акции Apple упали в день презентации новых смартфонов

Apple
15:05 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Акции Apple упали после презентации новых iPhone.

Акции компании Apple упали после презентации новых смартфонов и "умных" часов.

Об этом свидетельстуют данные биржи NASDAQ, передает Экономическая правда.

Если накануне акции Apple продемонстрировали рост с 218 до 223 долларов, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара.

Напомним, 12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch.

Также компания Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Apple, iPhone, Nasdaq, Акции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Укрпошта значительно повысила тарифы Создатель Alibaba уходит на пенсию Введение новых пошлин США против Китая скажется на стоимости продукции Apple

Последние новости

Футболисты Десны сыграли вничью со школьниками Венгерский уполномоченный "по Закарпатью": Украину интересует комплекс полномочий В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Ученые раскрыли тайну сновидений
03 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
15:35 Черныш о ситуации по Титану: Все разговоры "дайте воду" безосновательны
15:32 Менее половины французов считают США надежным союзником
15:32 Разыскиваемый Дыминский нашелся на матче Карпат в Польше
15:30 Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие
15:28 Компания Trasco представила первый в мире бронированный суперкар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
В пятницу Кабмин рассмотрит проект госбюджета
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Ким Кардашьян рассказала, как мучается из-за больших ягодиц
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь