Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы

В аэропорту "Львов" из-за повреждения основного ввода электропитания, в терминале "А" исчезла электроэнергия.

Об этом сообщили в пресс-службе львовского аэропорта, передает УНН.

"Электроподстанция ПН 110/6 кВт, которая должна питать терминал "А", до сих пор не введена в эксплуатацию, периодически возникают проблемы с электроснабжением. Сейчас работа аэропорта восстановлена ", - сообщили в аэропорту.

К слову, света в аэропорту не было в течение двух часов. Некоторые рейсы задержали на 2 часа.