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Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
21:20 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Во Львове задержали отправку ряда авиарейсов, потому что погас свет.
В аэропорту "Львов" из-за повреждения основного ввода электропитания, в терминале "А" исчезла электроэнергия.
Об этом сообщили в пресс-службе львовского аэропорта, передает УНН.
"Электроподстанция ПН 110/6 кВт, которая должна питать терминал "А", до сих пор не введена в эксплуатацию, периодически возникают проблемы с электроснабжением. Сейчас работа аэропорта восстановлена ", - сообщили в аэропорту.
К слову, света в аэропорту не было в течение двух часов. Некоторые рейсы задержали на 2 часа.
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