День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление
Новости: До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
Новости: Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
X

Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы

Аэропорт
21:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Во Львове задержали отправку ряда авиарейсов, потому что погас свет.

В аэропорту "Львов" из-за повреждения основного ввода электропитания, в терминале "А" исчезла электроэнергия.

Об этом сообщили в пресс-службе львовского аэропорта, передает УНН.

"Электроподстанция ПН 110/6 кВт, которая должна питать терминал "А", до сих пор не введена в эксплуатацию, периодически возникают проблемы с электроснабжением. Сейчас работа аэропорта восстановлена ", - сообщили в аэропорту.

К слову, света в аэропорту не было в течение двух часов. Некоторые рейсы задержали на 2 часа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Авиарейсы, Аэропорт "Львов", Отмена авиарейсов, Электропитание.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Российский банк готовит иск против Украины Долги Киевского метрополитена: руководство ожидает ответа от Укррослизинга Наблюдательный совет "МГУ" сменил главу правления компании

Последние новости

Археологи обнаружили предполагаемое место рождения Генриха VII Восхитительные снимки о повседневной жизни в Северной Корее (Фото) Экс-игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в УПЛ
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
03 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
04 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
05 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
Новости сегодня
21:45 Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество
21:34 Астрономы показали удивительный снимок "Карлика из Феникса"
21:34 Потрясающие воссоздание детских снимков из семейного альбома (Фото)
21:25 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
21:25 В Госкино анонсировали 18 новых украинских фильмов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь