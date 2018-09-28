"Укрзализныця" запретила отправлять грузы в "ArcelorMittal"

ПАО "Укрзализныця" издало конвенцию о запрете с 27 сентября текущего года погрузки и отправки лома черных металлов в адрес Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в вагонах ЦТЛ ("Укрзалицныци").

Согласно пресс-релизу "Укрзалицныци" в пятницу, запрет обусловлен необходимостью минимизировать ее потери от неэффективного использования вагонов меткомбинатом. Из-за хронических длительных задержек вагонов на подъездных путях АМКР и их несвоевременной разгрузки "Укрзализныця" ежесуточно теряет свыше 400 вагонов, которые могли быть задействованы в перевозках. В результате таких действий "Укрзалицныця" недополучает значительные доходы, которые крайне необходимы для обновления парка локомотивов и подвижного состава.

По данным "Укрзализныци", в настоящее время "ArcelorMittal Кривой Рог" сверхурочно задерживает на своих подъездных путях в ожидании выгрузки свыше 2 тыс. вагонов, в том числе более 600 вагонов филиала "Центр транспортной логистики" ПАО "Укрзализныця" (ЦТЛ). Свыше трех суток простаивают 1034 вагонов, свыше 10 суток – 316 вагонов.

Отдельные вагоны с грузами на предприятии не выгружают по 60-70 суток, в основном это лом, уголь и флюсы. В "Укрзализници" отмечают, что такие длительные задержки вагонов, которые допускает "ArcelorMittal Кривой Рог", нарушают общий технологический процесс перевозок. При этом подчеркивается, что железнодорожный транспорт – сложная система и его эффективное функционирование зависит не только от железной дороги, но и от всех участников перевозочного процесса.

"Есть четкие правила игры и технологические нормативы. Если на подъездных колеях клиентов предусмотрено нормами, то это производит огромный негативный эффект на весь процесс перевозки. Страдают, в первую очередь, другие клиенты, которые придерживаются установленных нормативов, и справедливо не понимают, почему порожние вагоны приехали к ним на двое суток позже, чем планировалось. Поэтому вместо того, чтобы обвинять "Укрзализныцю" во всех своих поражениях, я бы призывал коллег из ArcelorMittal сосредоточиться на улучшении эффективности своих производственных процессов", - прокомментировал ситуацию директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики ПАО "Укрзализныця" Антон Саболевский, которого цитирует пресс-служба.

"Укрзализныця" призывает металлургов к партнерскому сотрудничеству, которое учитывает интересы обеих сторон и предусматривает неуклонное соблюдение договорных обязательств.

Ранее сообщалось, что "ArcelorMittal Кривой Рог" дольше всего, в сравнении с другими предприятиями, задерживает вагоны на подъездных путях и постоянно нарушает установленные технологические нормативы пользования вагонами. За 8 месяцев этого года среднее время пользования вагонами на меткомбинате составило 90,6 часов против установленного нормативного времени 68 часов. То есть, каждый вагон на предприятии задерживается под грузовой операцией в среднем на 22,7 часа дольше, чем это предусмотрено нормативом, резюмируется в пресс-релизе.

Ранее гендиректор АМКР подверг резкой критике новое руководство "УЗ" из-за ухудшения ситуации с перевозками.

Также сообщалось, что ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2018 году приобрело 500 полувагонов, часть из которых получили раньше, а осенью планировалось полностью закрыть сделку.

"Собственный парк возрастет вдвое, что позволит нам 10–15% перевозок осуществлять своими силами. Наша цель - довести собственный парк вагонов до 1500, это примерно треть от нашей общей потребности (4500 вагонов)", - пояснял представитель АМКР.

АМКР ежегодно перевозит 5 млн тонн металлопродукции и 2,5-3 млн тонн концентрата.

До приобретения 500 новых вагонов подвижной парк АМКР составлял около 300 вагонов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.