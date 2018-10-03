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Армия Украины получила новейшее вооружение от "Укроборонпрома"

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Техника Укроборонпрома
15:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса: Предприятия "Укроборонпрома" передали армии модернизированные танки Т-80 и Т-64, а также БТР-4 нового поколения.

Государственный концерн "Укроборонпром" передал армии шестнадцать танков Т-80 и Т-64, восстановленных на госпредприятии "Харьковский бронетанковый завод", а также пять БТР-4 нового поколения, изготовленных на госпредприятии "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Во время передачи техники был продемонстрирован БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО, танк "Оплот", РСЗО "Верба", двигатели для бронетехники, экспериментальный корпус БТР-4, другое вооружение и военная техника. Кроме того, был представлен оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", в разработке которого принимали участие предприятия концерна", - сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, во время глубокой модернизации и переоснащения танков Т-80 и Т-64БВ были внедрены новые конструктивные решения.

"Разработана и установлена автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами, - сказано в сообщении.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Александр Турчинов, ОПК Украины, Т-64, Т-80, Украина, Укроборонпром.
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