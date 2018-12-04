Гоструда планирует масштабные проверки работодателей в следующем году

Новости Бизнеса: Гоструда в следующем году проведет более 17 тысяч проверок работодателей.

В 2019 году Государственная служба Украины по вопросам труда проведет более 17 тысяч проверок.

Об этом сообщает платформа открытых данных Opendatabot.

"В 2019 году Гоструда проведет более 17 тысяч проверок. Одно из популярных нарушений, которое выявляет Гоструда, - заключение гражданско-правовой сделки вместо трудового договора. То есть вместо того, чтобы нанять сотрудника на работу, компания сотрудничает с ним как с подрядчиком", - говорится в сообщении.

При этом, проанализировав в открытых источниках судебную практику по обжалованию штрафов, наложенных за подписание с ФЛПами договоров, которые похожи на трудовые, Opendatabot указала на обстоятельства, влияющие на решение суда по таким делам.

Так, Opendatabot рекомендует перед тем как решить, подписывать договор с ФЛП или брать человека на работу, обратить внимание на время или объем работ, которые указываются в таком договоре.

"Если вы оформляете человека на работу, вы оплачиваете его время. То есть каждый час/день/месяц работы оплачивается. Сотрудник может закончить выполнять какое-то задание, но это совсем не означает, что он перестает работать на предприятии. С подрядчиком вы определяете объем выполненных работ. Например, вы можете позвать уборщицу и она уберет для вас один раз помещение. Вы проверите, все ли в порядке, заплатите ей за это и больше можете не видеться", - говорится в сообщении.

Еще одним таким обстоятельством, которое указывается в договоре, есть вопросы офиса или коворкинга.

"Если речь идет о трудовом договоре, то работодатель берет всю организацию работы на себя. Предоставляет помещение, аппаратуру, решает, в какой униформе приходить на предприятие, определяет рабочее расписание. За невыполнение внутреннего распорядка на сотрудника могут налагаться штрафы. Если вы подписываете гражданско-правовую сделку, то предприниматель имеет право организовать свое рабочее время по своему усмотрению. Например, он может работать ночью в коворкинге или вообще передать работу другим людям. Единственный его долг - показать результат, выполнить задачи компании", - сообщает Opendatabot.

"Если мы подписываем трудовой договор, то работник зачисляется в штат учреждения, в трудовую книжку вносится запись, а также выдается распорядительный документ о приеме сотрудника на работу на определенную должность. С предпринимателем компания подписывает акт сдачи-приемки работ, где указывается объем выполненных работ, их стоимость, сроки и другие детали, которые будут влиять на конечный результат", - подчеркнули в Opendatabot.