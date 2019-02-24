Директор "Запорожстали" - о достижениях и развитии предприятия

Новости Бизнеса: МК "Запорожсталь" на 60% решил экономические вопросы и продолжает модернизацию.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, уже решил 60% своих экологических вопросов, инвестировав в экологическую модернизацию за шесть последних лет 10,6 млрд грн, сообщил директор по капитальному строительству и инвестициям предприятия Алексей Лебедев в интервью городскому сайту 061.ua.

"Мы полностью реализовали крупные экопроекты – оснастили новыми аспирационными системами агломашины и доменные печи, построили и запустили в работу современную прокатную линию. Мы также воплотили не один десяток не таких масштабных, но достаточно эффективных с экологической точки зрения решений. Оставшиеся 40% - это самый большой, дорогой и самый серьезный из существующих вопросов "Запорожстали" - модернизация сталеплавильного передела", - сказал А. Лебедев.

По его словам, комбинату нужен кислородно-конвертерный цех, и на предприятии уже немало сделано для этого. Однако одного желания комбината для привлечения миллиардных долларовых инвестиций мало: внутри страны нет финансовых институтов, способных прокредитовать "Запорожсталь" на $2 млрд с умеренными кредитными ставками. Не спешат с предоставлением кредита на такую крупную сумму и иностранные инвесторы – страна с нестабильной экономической и политической средой не вызывает доверия.

Из приоритетных проектов для "Запорожстали" топ-менеджер выделил все природоохранное направление.

"Мы работаем системно, постепенно снижая воздействие на окружающую среду. Особое внимание - аглодоменному переделу. Например, оснастив все шесть агломашин современными, мощными газоочистками, мы перешли к аспирационным установкам их хвостовых частей: они были реконструированы не так давно – около десяти лет назад. Работают в соответствии с нормами украинского природоохранного законодательства и разрешениями, но мы равняемся на более жесткие, европейские экологические нормы. Поэтому уже сейчас работаем над их заменой на более современные", - пояснил директор по капстроительству и инвестициям.

Кроме того, на предприятии системно работают над рециклингом отходов металлургического производства: в целом, "Запорожсталь" перерабатывает до 90% основных видов отходов. Так, в производство возвращаются железосодержащие отходы сталеплавильного производства, доменный шлак полностью перерабатывается и реализуется для нужд строительной отрасли. Остальные 10% отходов перерабатывают лицензированные компании и частично хранят их на специально отведенных полигонах.

За последние пять лет "Запорожсталь" переработала более 10 млн тонн отходов металлургического производства, констатировал топ-менеджер.

"Точечные аспирации – еще одно эффективное решение для улучшения состояния воздушного бассейна. Мы оснастили производственные линии аглофабрики новым очистным оборудованием – в местах, где происходит перегрузка сырья и, соответственно, есть риск пыления. То есть наша тактика: сначала реализовать самые масштабные и значительные проекты, после – внедрять не менее необходимые точечные проекты", - добавил интервьюируемый.

Касаясь планов на 2019 год, А. Лебедев отметил, что в текущем году уже введен в эксплуатацию комплекс по перехвату промышленно-ливневых вод, их очистке и возвращению в производство для повторного использования. Это позволило отказаться от сброса вод в объеме более 5 млн куб. м в год и снизить забор свежей воды. По своей значимости для оздоровления Днепра этот проект стоит наравне с новой травильной линией НТА-4 и современными энергоэффективными градирнями, которые запущены ранее.

"Мы продолжаем работу по реконструкции аспираций перегрузочных узлов аглоцеха. И конечно же, приоритет №1 для "Запорожстали" - строительство кислородно-конвертерного цеха (ККЦ). Сейчас комбинат за свои средства ведет работы по переносу участка Северного шоссе, уже во втором квартале текущего года запланировано открытие здесь движения. Компания "Метинвест Инжиниринг" отвечает за строительство производственной части проекта "под ключ", - сказал директор.

При этом он уточнил, что в рамках строительства ККЦ будет перенесен участок Северного шоссе протяженностью почти 3 км - новая городская магистраль будет иметь четыре полосы – по две в каждую сторону, а значит, существенно вырастет ее пропускная способность. Кроме того, новое Северное шоссе получит пешеходную дорожку и современную систему отвода ливневых стоков. Еще один несомненный плюс новой дороги – она будет проходить не через промышленную зону, как сейчас, а огибать ее. В рамках строительства также выполнят работы по озеленению.

Комбинат инвестировал в строительство новой дороги более 200 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".