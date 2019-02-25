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Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год

Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Одним из ключевых достижений в прошлом году считается внедрение электронного кабинета перевозчика.

За прошлый год Укртрансбезопасность предоставила более 781 тыс. админуслуг, перечислила в государственный и местные бюджеты более 47 млн грн и внедрила электронный кабинет перевозчика. Об этом во время брифинга заявил глава Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, отчитываясь об итогах деятельности Укртрансбезопасности в 2018 году.

"Укртрансбезопасность предоставила в 2018 году 781 тыс. административных услуг и собрала в Госбюджет и местные бюджеты более 47 млн грн... Мы открыли 18 реестров Укртрансбезопасности и дали публичный доступ общественности, бизнесу, теперь это все легко отслеживается в режиме онлайн", - отметил Ноняк.

Он напомнил, что основными функциями службы являются государственный надзор и контроль за безопасностью на наземном транспорте, расследование катастроф, аварий, инцидентов, предоставление админуслуг и т.п.

Одним из ключевых достижений в прошлом году Ноняк считает внедрение электронного кабинета перевозчика.

"В 2018 году был основан один из пяти мощных сервисов правительства - электронный кабинет перевозчика. Он дал возможность бизнесу избежать общения с чиновником. Когда есть общение чиновника с предпринимателем, возникают различные посредники, немотивированные просьбы и т.д. Чтобы исключить такие риски, мы ряд таких админуслуг переводим в электронный формат. Сейчас человек может следить за своей деятельностью, подавать соответствующую информацию и получать обратный эффект", - отметил руководитель службы, добавив, что сейчас бизнес может эффективно получать разрешения, в том числе и на международные перевозки.

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Среди планов на 2019 - внедрение электронного протокола, перевод ряда контролирующих функций в режим онлайн.

В то же время, по словам Ноняка, в службе планируют обратиться к правительству, чтобы увеличить инспекторский состав Укртрансбезопасности.

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Достижение, Электронный кабинет, Михаил Ноняк, "Укртрансбезопасность".
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