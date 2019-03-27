McDonald's купил компанию, разрабатывающую нейросети

Новости Бизнеса: McDonald’s внедряет машинное обучение в киоски быстрой выдачи заказов "МакДрайв"

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, McDonald's, объявила о покупке компании Dynamic Yield, которая занимается разработкой и внедрением технологий машинного обучения для персонализации онлайн-покупок. Об этом пишет Tech Crunch.

Сумма сделки составила $300 млн — по словам источника издания, близкого к руководству компании, это приобретение стало крупнейшим для McDonald’s за последние 20 лет.

Сеть ресторанов планирует использовать разработки Dynamic Yield в окнах быстрой выдачи заказов — у нас они называются "МакДрайв". Нейросеть сможет предложить клиентам дополнительные опции в зависимости от погоды, текущего спроса и времени суток.

Тестирование системы пройдет в США в 2019 году, а в случае успеха распространится и на международный рынок.