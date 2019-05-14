В Украине разрабатывается система "умных сетей"

Новости Бизнеса: В Министерстве энергетики разрабатывают план мероприятий по внедрению и долгосрочному развитию "умных сетей" в Украине до 2035 года.

Вчера, 13 мая, была проведена встреча под руководством гендиректора Директората энергетических рынков Ольги Буславец с участием рабочей группы Министерства энергетики. Целю мероприятия стала разработка концепции по внедрению "умных сетей".

Во время встречи был зачитан отчет о формировании предложений по развитию энергетической системы и определено ряд мероприятий по долгосрочному развитию сетей нового поколения. После были обозначены проблемные аспекты содержания отчета и коллективным решением документ вернули на доработку, дав на это месяц срока.

Что же означает внедрения этих новшеств в украинскую энергосистему? Как заявляют в НЭК "Укрэнерго", "умные сети" или Smart Grid - революционная технология, позволяющая повысить эффективность энергоснабжения, улучшается качество подачи ресурсов и снижается негативное влияние на экологию.

Цель данного проекта заключается в снижении уровня углекислого газа в атмосфере за счет увеличения объемов генерации энергии, используя альтернативные источники - ветер, солнце, воду. В 2014 году между Минэнергетики и одной из бельгийских компаний был заключен договор о разработке технико-экономической обусловленности проекта.

Благодаря данному сотрудничеству были запущены несколько пилотов, среди которых проект по созданию платформы для сбора данных энергосистемы. С ее помощью можно будет в реальном времени видеть стоимость нового подключения и уровень качества энергоресурса в том или ином регионе страны.

Как сообщается на сайте Министерства, внедрение технологий "умных сетей" позволит создать технологическую базу для более эффективной работы операторов передачи, распределения и поставки ресурса с учетом доли энергии, полученной в результате восстановительных источников, на рынке с высоким уровнем конкуренции.