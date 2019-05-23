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В Николаеве спустили на воду самое большое судно за всю независимость Украины

В Николаеве спустили на воду самое большое судно за всю независимость Украины
15:49 Чт, 23 Май 2019 Телеграф Фото: nibulon.com

Новости Бизнеса: На судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" в Николаеве впервые состоялся спуск 140-метрового судна.

На судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" в Николаеве прошел спуск 140-метрового уникального перегружателя "Nibulon Max". Об этом сообщила пресс-служба завода.

Отмечается, что это первое судно с такими размерами, которое строится на заводе, и самое большое судно за последние 25 лет независимости Украины. Строительство выполнилось благодаря финансовой поддержке Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.

Заместитель директора судоходной компании отметил, что в компании давно возникла потребность в собственном крановом флоте. На внешнем рейде морского порта Николаев до этого времени работали три крана компании.

Таким образом, данное судно позволит повысить годовые объемы перевалки грузов флотом на 2-3 млн тонн/год и увеличить объемы перевалки грузов непосредственно флотом компании до 4-5 млн тонн/год. Также данное судно даст возможность гибко использовать речной грузовой флот, выступая накопителем в период отсутствия судов заграничного плавания.

Отмечается, что "Nibulon Max" оборудован двумя крановыми частями производительностью 18 тыс. тонн/сутки и двумя грузовыми трюмами грузоподъемностью 10 тысяч тонн. Грузовые трюмы, снабженные люковыми закрытиями, предназначены для перевозки зерновых навалочных и генеральных грузов. 

Для обслуживания грузовых трюмов, а также проведения погрузочно-разгрузочных работ, в условиях порта и на открытом рейде в море на судне размещаются два полноповоротных грузовых краны, которые позволят полностью нагружать и разгружать суда типа Panamax.

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Автономность этого судна по запасам топлива и пресной воды составляет около 90 суток. Для его строительства использовали около 5 тыс. тонн металлопроката и 150 км кабельной продукции, а суммарный вес материалов для изоляции корпуса судна составляет 64 тонны.

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Нибулон, Николаев, Судно, Спуск, судостроительно-судоремонтный завод, Nibulon Max.
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