Скачать
Вторник, 18.06.2019
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
Парубий подгоняет нардепов с рассмотрением поправок к Избирательному кодексу
Нардепам осталось рассмотреть 4,5 тысяч поправок
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты

Решение Стокгольмского арбитража по "Укрнафте" может быть принято в 2020 году

Решение Стокгольмского арбитража по "Укрнафте" может быть принято в 2020 году
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спору с НАК "Нафтогаз Украины" по "Укрнафте" может быть вынесено не ранее 2020 года.

Финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному тремя компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited) спору с НАК "Нафтогаз Украины" может быть вынесено не ранее 2020 года, свидетельствуют данные в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Первый раунд устных слушаний по делу проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в Лондоне. После слушаний стороны договорились о дате представления короткой информации – 31 июля 2019 года. Второй раунд устных слушаний назначен на 18 октября 2019 года. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

ПриватБанк выиграл суд у компании Коломойского

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – порядка 42% акций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАК Нафтогаз Украины, Укрнафта, Арбитражный институт, Финальное решение, Торговая палата Стокгольма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
02 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
03 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
04 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
05 ЦИК сегодня зарегистрировала еще сотню кандидатов в нардепы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
Итоги дня 17 июня: Встреча Зеленского и Макрона, Харлан завоевала золотую медаль
Главные новости 17 июня
Раскрыты характеристики iPhone 2020 года
Раскрыты характеристики iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь