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В "Укрзализныце" предоставили план по развитию обслуживания частных локомотивов

В "Укрзализныце" предоставили план по развитию обслуживания частных локомотивов
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса: АО "Укрзализныця" будет развивать услугу по ремонту и обслуживанию частных локомотивов.

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) намерена активно развивать услугу по ремонту и обслуживанию частных локомотивов как отдельный вид бизнеса, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по развитию бизнеса компании Андрея Рязанцева.

"По нашим оценкам, тяговый частный парк насчитывает 2,5 тыс. единиц, из которых 996 локомотивов допущены на магистральные железные дороги для вывоза промышленных грузов к станциям, а вдвое больше задействовано в маневровой работе локомотивов УЗ. Остальные используются внутри предприятий или карьеров. Этот парк на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на наших заводах, часть - в других местах. Именно поэтому мы видим потенциал для бизнеса - поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более, что наши заводы специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним", - сказал он по итогам встречи с крупнейшими владельцами частного тягового подвижного состава и директорами локомотиворемонтных заводов.

Как отмечается в сообщении, "Укрзализныця" во время встречи представила участникам рынка полный перечень работ, услуг и товаров, которые заводы общества могут предоставить клиентам. При этом руководители ремонтных заводов представили свои возможности и специализацию.

"Видим предварительную заинтересованность клиентов в таких услугах. "Укрзализныця" задекларировала готовность стать более гибкой по ценообразованию и максимально клиентоориентированной. Особое внимание будет к качеству проведенных ремонтов и техническому обслуживанию. "Укрзализныця" готова садиться за стол переговоров и договариваться с заказчиками о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Каждый клиент важен для "Укрзализныци", - добавил Андрей Рязанцев.

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В состав "Укрзализныци" в настоящее время входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод.

Как отмечает УЗ, указанные заводы имеют полный цикл всех видов обслуживания и ремонтов, наличие сертификатов на все виды работ, материально-техническая база, а также собственные лаборатории и испытательные центры.

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Укрзализныця, Локомотив, Железная дорога, УЗ.
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