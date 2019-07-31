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"Укртранснафта" добилась части компенсации за грязную российскую нефть

"Укртранснафта" добилась части компенсации за грязную российскую нефть
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Российская нефтяная компания компенсировала Украине ущерб за загрязненную нефть.

АО "Укртранснафта" получила от ПАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

"Укртранснафта получила от Транснефти часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности, уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле", - говорится в сообщении.

В Укртранснафте объяснили, что размер компенсации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования российской компанией мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

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Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Укртранснафта вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа принимать российское сырье с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза Укртранснафте удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

Впоследствии, 17 мая, из-за необходимости европейских партнеров в дополнительном времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и возобновил его 21 мая. С момента возобновления транзита Укртранснафта не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинском участке нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме.

Ранее сообщалось, российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" компенсацию около 76 млн долларов за загрязненную нефть.

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Все по теме:

Нефть, Укртранснафта, Дружба, Нефтепровод, Транснефть, Грязная нефть.
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