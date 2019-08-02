Правительство не приняло решения о закупке Нафтогазом "спорного" газа у Укрнафты

Новости Бизнеса: Кабмин до сих пор не согласовал приобретение Нафтогазом газа у Укрнафты.

Правительство до сих пор не приняло решения относительно возможности приобретения НАК "Нафтогаз Украины" 2,06 млрд кубометров так называемого "спорного" газа и еще 2 млрд кубометров газа будущей добычи у ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщила пресс-служба Компании.

"Остается нерешенным вопрос просроченного налогового долга "Укрнафты". В марте этого года акционеры приняли решение, которое должно привести к полному погашению просроченного налогового долга за приобретение НАК "Нафтогаз Украины" 2,06 млрд кубометров газа, который был закачан добытчиком до подземных хранилищ в предыдущие периоды, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи. Однако решение правительства по этому вопросу до сих пор отсутствует", - говорится в сообщении.

Укрнафта планировала полученные деньги направить на погашение налогового долга (включая штрафы и пени), а также других налоговых обязательств, которые возникнут в процессе исполнения сделок.

"Соответственно Укрнафта продолжает нести затраты на формирование обеспечения под возможные штрафы и пени за неуплаченные рентные платежи и налоги прошлых периодов. В 1 полугодии этого года они составили 1,8 млрд грн", - рассказали в компании.

Как сообщалось ранее, налоговый долг ПАО "Укрнафта" вместе со штрафами и пенями может достичь 30 млрд грн. НАК "Нафтогаз Украины" приобретет у ПАО "Укрнафта" 4,062 млрд кубометров газа (2,062 млрд кубометров так называемого спорного газа - оплатит объем, который поступил от Укрнафты к ГТС в 2006 году, а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи). Средства, полученные Укрнафтой, будут потрачены на погашение налогового долга компании.

Как свидетельствуют данные ГФС, Укрнафта с середины июня 2018 года к началу 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 миллиарда гривень. Общий долг ПАО "Укрнафта" составил 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга страны. Компания называет погашения этого долга приоритетом номер один на 2019 год.