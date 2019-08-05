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Количество смартфонов сети "Киевстар" увеличилось на 19%

Количество смартфонов сети "Киевстар" увеличилось на 19%
14:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: "Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%.

Количество смартфонов в сети оператора мобильной связи компании "Киевстар" по итогам второго квартала 2019 года увеличилось на 19% до 15,1 млн устройств по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте оператора.

При этом, по итогам второго квартала 2019 года количество абонентов "Киевстар", которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70% - с 6,3 млн до 10,5 млн устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение количества 4G-смартфонов в "Киевстаре" связывают с популярностью 4G связи среди абонентов, а также с расширением покрытия.

"Сегодня четвертым поколением мобильного интернета от "Киевстар" может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течение первого полугодия "Киевстар" расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов. Общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600", - отмечается в сообщении.

В компании также сообщили, что если в 2018 году лидером по количеству смартфонов в сети "Киевстар" был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. В ТОП-5 самых популярных 4G-смартфонов в сети оператора по итогам второго квартала вошли: Xiaomi - 28%; Samsung - 22%; Apple - 15%; Huawei - 13% и Meizu - 8%.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

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Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

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Связь, Киевстар, 4G.
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