К приему туристов готовы: Virgin Galactic показала отделку своего космопорта

Новости Бизнеса:Virgin Galactic объявила о готовности своего космодрома.

Virgin Galactic впервые показала отделку своего космодрома "Америка" в Нью-Мексико. Двухэтажное здание готово к приему космических туристов.

Миллиардер Ричард Брэнсон, который основал Virgin Galactic, и бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон впервые разработали и утвердили план космопорта почти 15 лет назад. На протяжении реализации проекта было несколько задержек строительства, а бюджет проекта увеличился. Разработка нового космического корабля Virgin Galactic также заняла больше времени, чем ожидалось, а его первый экспериментальный полет закончился смертью второго пилота.

Все же теперь компания объявила, что проект строительства космопорта "Америка" практически завершен. Готовы внутренняя отделка здания порта и взлетно-посадочная полоса для кораблей-разгонщков WhiteKnightTwo. Весь комплекс расположен на территории в Нью-Мексико площадью 70 квадратных километров.

Дизайн здания космопорта уникален и имеет собственную философию. Первый этаж ориентирован на нашу родную планету и называется "Гайя", представляя точку отправления и возвращения, а также цель путешествия каждого астронавта. Этот этаж разделен на практические, формальные и неформальные пространства, в которых будет размещена команда космических операций, будущие астронавты, их семья и друзья.

Второй этаж называется "Перистые облака". Он ассоциируется с воздухом и полетом. В этом районе находятся Центр управления полетами, комната инструктажа, корпус пилотов и остальная группа летных операций. Управление полетом имеет специальное пространство, которое позволяет сотрудникам сосредоточиться на предстоящих рейсах. За пределами этого пространства летная оперативная группа и пилоты расположены так, чтобы обеспечить неограниченный обзор наземных объектов, включая место прибытия самолетов и ВПП.

Космический флот Virgin Galactic будет размещен в ангаре, который уже является домом для корабля VMS Eve. Это огромное пространство в середине здания достаточно велико, чтобы вместить два самолета-носителя — каждый с размахом крыльев в 43 метра — вместе с пятью кораблями SpaceShipTwo.