Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
Главные события 18 августа: экстрадиция Амоса Дов Сильвера, задержание владельца "Токио Стар" и теракт в Афганистане
День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
День в ООС: боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня
Луческу раскритиковал Фонсеку за период работы в Шахтере
Луческу раскритиковал Фонсеку за период работы в Шахтере
Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне
Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне

Пассажиропоток аэропорта "Одесса" за 7 месяцев увеличился на 12,3%

Пассажиропоток аэропорта "Одесса" за 7 месяцев увеличился на 12,3%
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Международный аэропорт "Одесса" в январе-июле 2019 года обслужил почти 900,9 тыс. пассажиров, что на 12,3% больше показателя 2018 года.

Согласно обнародованной статистике на странице аэропорта в Facebook, на внутренних рейсах за указанный период было обслужено более 169 тыс. человек (+16%), на международных - более 731,8 тыс. пассажиров (+10,9%).

Как отмечается в сообщении, в пятницу, 16 августа, аэропорт "Одесса" обслужил миллионного пассажира в 2019 году.

"В этому году нам удалось достичь миллионной отметки уже в августе - это рекордный показатель для Одесского аэропорта", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу и коммерции аэропорта Вячеслава Чеглатонева.

Укрзализныця пустит еще 4 поезда ко Дню Независимости

ООО "Международный Аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Аэропорт Одесса, Пассажиропоток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
02 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
03 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас
Прогноз погоды на Яблочный Спас
Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку
Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку
Официальный курс валют от НБУ на 19 августа
Официальный курс валют от НБУ на 19 августа
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь