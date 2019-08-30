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Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Основатель Alibaba Джек Ма: В будущем нормой может стать 12-часовая рабочая неделя.

Основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявил, что благодаря технологическим достижениям и реформам системы образования люди в будущем смогут работать только три дня в неделю по четыре часа в сутки.

Об этом сообщает The Economic Times.

"Джек Ма отметил, что в будущем, учитывая технологические достижения и благодаря реформированию системы образования, нормой может стать 12-часовая рабочая неделя. То есть люди будут работать три дня в неделю по 4 часа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также Ма подчеркнул, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода. Основатель Alibaba предусматривает день, когда машины смогут перехитрить людей в памяти и навыках. Следовательно, по мнению бизнесмена, система образования в будущем должна помочь людям стать более креативными.

Создатель Alibaba уходит на пенсию

Более того, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск, выступавший с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

Напоминаем, немецкая промышленность начала переход на неполный рабочий день.

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Рабочая неделя, Джек Ма, Alibaba, Основатель.
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