Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Новости Бизнеса:Основатель Alibaba Джек Ма: В будущем нормой может стать 12-часовая рабочая неделя.

Основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявил, что благодаря технологическим достижениям и реформам системы образования люди в будущем смогут работать только три дня в неделю по четыре часа в сутки.

Об этом сообщает The Economic Times.

"Джек Ма отметил, что в будущем, учитывая технологические достижения и благодаря реформированию системы образования, нормой может стать 12-часовая рабочая неделя. То есть люди будут работать три дня в неделю по 4 часа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также Ма подчеркнул, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода. Основатель Alibaba предусматривает день, когда машины смогут перехитрить людей в памяти и навыках. Следовательно, по мнению бизнесмена, система образования в будущем должна помочь людям стать более креативными.

Более того, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск, выступавший с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

Напоминаем, немецкая промышленность начала переход на неполный рабочий день.