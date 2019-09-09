"Укрзализныца" планирует модернизировать подстаканники

Новости Бизнеса:В Укрзализныце показали, чем заменят традиционные подстаканники.

В "Укрзализныци" планируют отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для горячих напитков, а использовать бумажные стаканы.

Об этом в Facebook написал председатель правления АО "Укрзализныця".

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - написал Кравцов и добавил фото новой брендированной посуды.

Ранее глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ - по 2 тысячи гривень за каждый - на сумму более миллиона гривень. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.