СМИ: Disney собирается избавиться от игрового подразделения компании Fox

Новости Бизнеса:Disney планирует продать игровое подразделение кинокомпании Fox.

Не так давно Disney поглотила 21st Century Fox — группу компаний, которая в основном специализируется на кино и телевидении. Но у Fox также есть ветвь FoxNext Games — она занимается видеоиграми. Как пишет Bloomberg, Disney собирается продать это подразделение.

По сведениям издания, боссы Disney обсуждали возможность оставить компанию себе, однако генеральный директор Боб Айгер (Bob Iger) решил, что цепляться за игровой бизнес корпорации ни к чему.

Как вспоминает Bloomberg, в феврале 2019-го Айгер снова говорил: лучшая стратегия для Disney — предоставлять лицензии сторонним разработчикам, а не заниматься издательством самостоятельно. Из-за этого бизнес-решения, например, в 2016 году закрылась Disney Interactive Studios и завершилась активная поддержка интерактивного развлечения Disney Infinity.

FoxNext Games сейчас курирует производство мультиплеерной игры-сервиса по "Чужому" от студии Cold Iron, а в феврале открыла фонд поддержки инди-творцов. FoxNext также занимается мобильными играми — она выпустила Alien: Blackout, Marvel Strike Force и готовит Avatar: Pandora Rising.

Как отразится развод с Disney на линейке проектов FoxNext, пока неизвестно.