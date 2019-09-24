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"Газпром" задолжал Украине больше двух миллиардов долларов

"Газпром" задолжал Украине больше двух миллиардов долларов
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Долг российского газового монополиста "Газпрома" перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" составляет 2,817 млрд долл.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую ”Газпром” должен заплатить в пользу "Нафтогаза", в размере 2,56 млрд долл. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую ”Газпром” должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долл., включая проценты”, - говорится в отчете.

Таким образом за 16 месяцев невыполнения решения арбитража сумма долга российского монополиста перед Украиной выросла на 10%.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

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На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте прошлого года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". 

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Газпром, Нафтогаз Украины, Долг, Стокгольмский арбитраж.
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