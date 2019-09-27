"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" вернул контроль на госкомпанией "Укрспецэкспорт".

Госконцерн "Укроборонпром" возвратил себе контроль над входящей в его состав госкомпанией "Укрспецэкспорт", сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Сегодня вернули контроль над самым большим экспортером - компанией Укрспецэкспорт. В семью. Ведь дикая жесть же - одна часть компании рейдерит другую :)", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Как уточнили в Госконцерне, руководство подписало приказ об отмене новой редакции устава "Укрспецэкспорта", а другим приказом в компании начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств его изменения.

Напоминаем, Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поддерживает создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические государственные компании, и считает возможным встраивание в его конструкцию "Укроборонпрома".