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"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"

"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" вернул контроль на госкомпанией "Укрспецэкспорт".

Госконцерн "Укроборонпром" возвратил себе контроль над входящей в его состав госкомпанией "Укрспецэкспорт", сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Сегодня вернули контроль над самым большим экспортером - компанией Укрспецэкспорт. В семью. Ведь дикая жесть же - одна часть компании рейдерит другую :)", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Как уточнили в Госконцерне, руководство подписало приказ об отмене новой редакции устава "Укрспецэкспорта", а другим приказом в компании начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств его изменения.

Напоминаем, Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус поддерживает создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические государственные компании, и считает возможным встраивание в его конструкцию "Укроборонпрома".

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Укрспецэкспорт, Укроборонпром, Госконцерн, Роман Бондарь.
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