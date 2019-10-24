Официально: "Vodafone Украина" приобретет азербайджанский оператор

Новости Бизнеса:АМКУ разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина".

В Антимонопольном комитете Украины приняли решение одобрить приобретение оператором связи "Bakcell" акций нидерландской фирмы Preludium B.V., с помощью которой группа МТС владеет "Vodafone Украина".

Об этом сообщил АМКУ в Facebook-аккаунте.

"Сегодня АМКУ предоставил разрешение ООО "Bakcell" на непрямое приобретение акций компании Preludium B.V.", - говорится в сообщении.

Они отмечают, что данная покупка гарантирует свыше 50% голосов в высшем органе управления компании.

В АМКУ считают, что данное решение позволит Bakcell получить косвенный контроль над украинским мобильным оператором.