Укрпошта закрывает популярный сервис

Новости Бизнеса:"Укрпошта" с 1 ноября 2019 года прекращает продавать лотереи.

АО "Укрпошта" с 1 ноября 2019 года прекращает продавать в своих отделениях лотереи, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Так как мы пока не продали еще почтамт под пятизвездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемым решениям Верховной Рады, "Укрпошта" с 1 ноября окончательно прекратила продавать лотереи. Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Как сообщалось, "Укрпошта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, на 10% - для приоритетных отправлений.

Ранее Всемирный почтовый союз утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, предусматривающий с 2020 года умеренное и постепенное повышение тарифов в течение пяти лет вместо резкого единовременного скачка.