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Что происходит в "Укрспирте": государство провело аудит реального состояния дел

Что происходит в "Укрспирте": государство провело аудит реального состояния дел
19:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов рассказал, что выявил аудит Укрспирта.

Аудит концерна "Укрспирт" и ГП "Укрспирт" показал, что 22 завода из 83 находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям.

Такую информацию обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Не все знают, что Укрспиртов на самом деле - два: Концерн "Укрспирт" и ГП "Укрспирт" - всего 83 завода (и еще один принадлежит ГУД, а еще 2 Минздраву). Государство провело аудит реального состояния дел предприятий: 22 завода из 83 в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, 29 заводов оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками этилового спирта и зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ). 43 завода уже длительное время простаивают, 40 заводов осуществляли свою деятельность в течение 2019 года", - написал Милованов.

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Он отметил, что государство расходовало на неработающие предприятия в 2018 году 112,36 млн грн, а за 9 месяцев 2019 года 80,19 млн грн.

"Это 200 млн грн денег налогоплательщиков - нас - на неработающие предприятия. 18 998 895 грн - общая сумма перерасхода топливно-энергетических ресурсов за 2018 и три квартала 2019 годов. Что это значит? Закупали по завышенным ценам. Цифры говорят сами за себя", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

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В Минэкономики сообщили о намерении провести аудит спиртовых заводов в Украине до 1 декабря 2019 года. Также руководитель министерства Тимофей Милованов подчеркивал, что ГП "Укрспирт" будет передан на приватизацию.

В октябре 2019 года правительство освободило исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко и назначил на эту должность Сергея Блескуна, советника министра экономики по вопросам спиртовой отрасли, который ранее работал в ООО "Компания Май Украина" и был заместителем руководителя ГП "Укрспирт".

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1 ноября 2019 года Милованов сообщил об объявлении конкурса на должность руководителя государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт". Заявки на участие в конкурсе будут принимать в течение 30 дней.

Верховная Рада 15 ноября поддержала в первом чтении законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№2300). Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", которые предусматривают, в частности, отмену государственной монополии на производство спирта, начиная с 1 января 2020 года, и полную либерализацию экспорта спирта из Украины".

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Укрспирт, Аудит, Тимофей Милованов.
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