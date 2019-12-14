С 2020 года Facebook запустит программу по фактчекингу в Украине

Новости Бизнеса:Facebook запустит программу противодействия дезинформации в Украине.

Facebook в первой половине 2020 запустит в Украину фактчекингову программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Об этом заявила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума «Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст», сообщает «Детектор медиа».

«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам », - отметила Крук.

По ее словам, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

«У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», - пояснила Крук.

По ее словам, проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

Facebook также визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

«Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивной информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф », - отметила Крук.

Как сообщал проектMedia Sapiens, в начале декабря этого года администраторы сети Facebook впервые добавили примечание под постом сингапурского новостного сайта States Times Review о том, что в нем указана ложная информация. Это сделали после того, как правительство пожаловалось на пост местного СМИ.