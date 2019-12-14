Скачать
Суббота, 14.12.2019
На Донбассе погиб украинский боец
На Донбассе погиб украинский боец
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

С 2020 года Facebook запустит программу по фактчекингу в Украине

С 2020 года Facebook запустит программу по фактчекингу в Украине
21:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Facebook запустит программу противодействия дезинформации в Украине.

Facebook в первой половине 2020 запустит в Украину фактчекингову программу и будет обозначать манипуляции в ленте новостей.

Об этом заявила менеджер по публичной политики в отношении Украины в Facebook Екатерина Крук во время форума «Основные вызовы свободы слова в Интернете: украинский и мировой контекст», сообщает «Детектор медиа». 

«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации в Украине. У нас есть система, которая отработана в мире - это программа под названием Тhird-party fact-checker. Мы сотрудничаем с локальными фактчекинговимы организациями, которые помогают нам проверять контент. Это работает по нескольким принципам - конечно, мы используем machine learning и просим фактчекеров проверить наши внутренние предвидения относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной. Также они сами могут мониторить и направлять информацию нам », - отметила Крук.

По ее словам, Facebook имеет 46 глобальных партнеров, которые занимаются проверкой информации, но партнеров в Украине пока нет.

«У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине», - пояснила Крук.

Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет

По ее словам, проверку информации компания доверяет другим организациям, поскольку не имеет технической возможности набрать штат экспертов, чтобы делать это самостоятельно.

Facebook также визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

«Другой уровень, над которым мы сейчас работаем, - это техническое обозначение того, как люди могут видеть в своей ленте новостей потенциальную манипулятивной информацию. Когда у нас будет локальный фактчекинг, который сможет проверять информацию, мы соответствующим образом будем графически выделять ее и предупреждать людей, что она может быть манипулятивной, давать им контекстную информацию или ссылки на статью, которая развенчивает определенный миф », - отметила Крук.

Как сообщал проектMedia Sapiens, в начале декабря этого года администраторы сети Facebook впервые добавили примечание под постом сингапурского новостного сайта States Times Review о том, что в нем указана ложная информация. Это сделали после того, как правительство пожаловалось на пост местного СМИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Facebook, Соцсети, Информация, Фэйк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Недостаток калия в организме: важные признаки
03 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
04 Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)
05 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь