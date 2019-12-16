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Суд разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды

Суд разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды
14:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Апелляционный суд разрешил "Укрнафте" не платить государству 90% чистой прибыли за 2018 год.

ПАО "Укрнафта" добилось восстановления судебного запрета на принятие решения о выплате дивидендов за 2018 г.

Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на постановление Шестого апелляционного административного суда от 14 ноября.

Апелляционный суд восстановил действие обеспечительных мер, которые позволяют "Укрнафте" не принимать решение о выплате дивидендов за 2018 г.

Они были введены 25 июня путем приостановки действия постановления Кабинета Министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 г. в отношении ПАО "Укрнафта".

Эти меры на некоторое время были отменены судом 10 сентября, после чего "Укрнафта" подала апелляционную жалобу, которую 14 ноября Шестой апелляционный админсуд удовлетворил.

Рассмотрение иска по сути запланировано на 15 января 2020 г.

При этом решение по дивидендам "Укрнафты", 50%+1 акция которой принадлежит "Нафтогазу", до текущего времени принято не было.

Ранее "Укрнафта" уведомила суд, что выплата дивидендов в размере 90% чистой прибыли, как это определено правительственным постановлением, является "непосильным бременем для компании".

Как сообщается, с мая "Укрнафта" прекратила выплаты просроченного налогового долга. За 10 месяцев 2019 г. на погашение просроченного долга было направлен всего 52 млн грн. Чистый просроченный долг компания оценивает в 10,6 млрд грн.

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По данным "Нафтогаза", общая задолженность "Укрнафты" перед бюджетом, включая штрафы и пени, достигает 30 млрд грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.

24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн.

Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

В качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просила на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату всых дивидендов - и НАК (государству), и миноритариям.

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По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты".

Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42%.

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Нафтогаз, Суд, Кабмин, Укрнафта, Дивиденты.
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