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Bloomberg оштрафовали за фейковую информацию: подробности

Bloomberg оштрафовали за фейковую информацию: подробности
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Франция оштрафовала Bloomberg на €5 миллионов.

Французский регулятор финансовых рынков (AMF) оштрафовал американскую компанию Bloomberg на 5 млн. евро за распространение в 2016 году информации на основе поддельного пресс-релиза французской строительной компании Vinci, что привело к падению акций.

Об этом сообщает RFI.

Управление по финансовым рынкам Франции (Autorite des Marches Financiers, AMF) сообщило, что агентство Bloomberg распространяет "информацию, о которой должно было знать, что она неправдивая". AMF отметил, что Bloomberg не соблюдает журналистскую этику, "поскольку перед публикацией не проводилась проверка информации".

В пресс-релизе, разосланном мошенниками журналистам в ноябре 2016 года, говорилось о том, что Vinci уволила своего финансового директора Кристиана Лабейри и пересматривает свои финансовые показатели после обнаружения ошибок в отчетности. После этого сообщения акции Vinci упали на 18%.

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Через полчаса после выхода фейкового заявления мошенники прислали опровержение, создав еще более запутанную ситуацию, прежде чем Vinci издал официальное опровержение.

Среди СМИ, опубликовавших фейковое заявление, был Bloomberg.

Релиз был разослан журналистам с вымышленного адреса электронной почты, он содержал ссылку на сайт, имитирующий подлинный сайт компании.

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Как отмечается, фейковое заявление Vinci почти не отличалось от обычного пресс-релиза группы, но было размещено на так называемом зеркальном сайте.

В свою очередь агентство сообщило, что намерено обжаловать решение регулятора.

"Bloomberg News стало одной из жертв утонченного обмана... Нам жаль, что AMF не нашло и не наказало виновных обманной схемы, но решило наказать информационное агентство, которое делало все возможное для того, чтобы сообщить информацию, которая представлялась достойной освещения", - говорится в заявлении агентства.

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Франция, Штраф, Bloomberg.
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