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Отчет НБУ: в двух госбанках обнаружены существенные проблемы

Отчет НБУ: в двух госбанках обнаружены существенные проблемы
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Стресс-тестирование выявило проблемы в двух государственных банках.

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке (оба – Киев).

Как сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп.

Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка.

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При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность.

Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

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НБУ сообщает, что новые кредиты указанных банков преимущественно приемлемого качества, однако их кредитная политика должна быть более взвешенной. Банки должны осуществлять эффективную стратегию и придерживаться ее.

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НБУ, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Финансовая стабильность.
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