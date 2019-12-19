ПриватБанк подал в суд на экс-владельцев в Израиле

Новости Бизнеса:ПриватБанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка.

ПриватБанк 18 декабря, в третью годовщину национализации, инициировал новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков, сумма иска составляет $600 млн.

"Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление", – говорится в заявлении банка без уточнения новой суммы претензий.

Согласно ему, банк также продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

"Независимый наблюдательный совет и правление банка, согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Мы продолжим действовать в наилучших интересах наших клиентов и других стейкхолдеров", – подчеркивается в заявлении ПриватБанка за подписью главы набсовета Шерона Иски и главы правления Петра Крумханзла.

Они напомнили, что три года назад государство было вынуждено спасать банк от банкротства, а страну - от финансового кризиса.

"Сегодня ПриватБанк – лидер финансового рынка, клиентами которого является почти половина украинцев. И мы останемся самым прибыльным и инновационным банком страны. Это яркий пример того, что реформы в Украине могут быть успешными", – считает руководство национализированного банка.

Комментируя начавшееся 19 декабря рассмотрение в Апелляционном административном суде в Киеве жалобы Нацбанка и Минфина на решение суда первой инстанции о признании незаконной национализации, ПриватБанк отметил, что ожидает справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа.

"Но каким бы не было решение суда, наши клиенты должны знать, что ПриватБанк работает в своем обычном режиме 24/7", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-владельца Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка.

Решение апелляционного админсуда ожидает Хозсуд Киева, который приостановил рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственного влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн. внесенных в виде гособлигаций. Это, по словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, приведет к очередному признанию ПриватБанка неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

Как сообщалось, ПриватБанк по итогам девяти месяцев 2019 года является самым прибыльным украинским банком с показателем 27,43 млрд грн. Он также лидирует по размеру общих активов – 525,74 млрд грн. За ним следуют еще два госбанка: Ощадбанк – 274,61 млрд грн, Укрэксимбанк – 205,44 млрд грн.