Скачать
Пятница, 20.12.2019
Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО (Фото)
Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО (Фото)
Газовые переговоры: достигнуты "принципиальные договоренности"
Газовые переговоры: достигнуты "принципиальные договоренности"
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Витренко о газовых переговорах: Позиция "Нафтогаза" максимально конструктивна

Витренко о газовых переговорах: Позиция "Нафтогаза" максимально конструктивна
00:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:По мнению Витренко, соглашение по транзиту газа требует доработки.

Соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на странице в Facebook.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на различных уровнях", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" занимает конструктивную позицию на этих переговорах.

Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске

Как сообщалось ранее, в четверг, 19 декабря, по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Газовые переговоры, Юрий Витренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стрельба возле здания ФСБ в Москве: все подробности происшествия (Видео)
02 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
03 Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото
04 Как украинцы относятся к России: данные соцопроса
05 Кабмин установил KPI для руководителей центральных органов исполнительной власти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь