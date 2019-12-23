В РФ опровергли информацию о подписании договоров на прямые поставки газа

Новости Бизнеса:Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", - сказал вице-премьер РФ.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - добавил Козак.