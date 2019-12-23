Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

В РФ опровергли информацию о подписании договоров на прямые поставки газа

В РФ опровергли информацию о подписании договоров на прямые поставки газа
14:00 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".

"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.

СМИ: Россия может возобновить прямые поставки газа в Украину с января

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", - сказал вице-премьер РФ.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - добавил Козак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Поставки газа, Транзит газа, Дмитрий Козак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
В Харькове одновременно &quot;заминировали&quot; почти 300 объектов
В Харькове "заминировали" почти 300 объектов
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь