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"Укроборонпром" возобновил поставки бронетехники для нужд Минобороны

"Укроборонпром" возобновил поставки бронетехники для нужд Минобороны
14:31 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров.

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" Концерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров БТР-4Е из объема государственного оборонного заказа 2019 года.

"Спасение этого контракта стало приоритетом новых команд "Укроборонпрома" и Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решение правительства, а также усилий Минэкономики и Министерства финансов. Для разблокирования контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным. Сегодня БТРы уже в части, ХКБМ получило за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в восстановлении производства и выполнении гособоронзаказа", - сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Все БТРы приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

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В "Укроборонпроме" напомнили, что срок поставки БТРов прошел еще в июне текущего года, поскольку через три года после подписания контракт был сорван, а "Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники, а "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" была поставлено на грани упадка и банкротства".

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Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1.5 млрд грн.

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Минобороны, Укроборонпром, БТР-4Е, Айварас Абромавичус, ХКБМ.
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