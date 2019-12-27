"Укроборонпром" выполнил гособоронзаказ 2019 на 98%

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" почти на 100% выполнил государственный оборонный заказ в этом году.

Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники перед государством.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", об этом свидетельствует состояние выполнения объемов государственного оборонного заказа на конец 2019 года.

"Всего украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019 года)", - говорится в сообщении.

Так, систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации было передано 474 единицы; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 высокоточного вооружения и боеприпасов.

Авиаремонтные предприятия "Укроборонпрома" и "Львовский бронетанковый завод" выполнили ГОЗ досрочно. В 2019 году предприятия, входящие в состав концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму 7,5 млрд грн.

Как сообщалось ранее, 24 декабря стало известно, что концерну удалось восстановить сорванный контракт по поставке БТР-4Е в рамках госзаказа.

"Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А.А.Морозова" уже передало Министерству обороны Украины 12 бронетранспортеров из 45 БТР-4Е, предусмотренных контрактом стоимостью 1,5 млрд грн. Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.