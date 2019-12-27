Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез за год почти 1 миллион пассажиров

Новости Бизнеса:В "Укрзализныци" говорят, что за первый год после запуска железнодорожным экспрессом Киев - аэропорт Борисполь воспользовались почти 1 млн пассажиров.

Акционерная компания "Укрзализныця" перевезла 1 млн пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, который вместе с председателем правления ”Укрзализныци” Евгением Кравцовым отправили в рейс новый дизель-поезд на этом маршруте.

"За год работы Kyiv Boryspil Express перевез 1 млн пассажиров. Мы видим, что маршрут пользуется популярностью и мы хотим развивать его и дальше. Новый поезд состоит из трех вагонов и вмещает максимально 470 пассажиров с учетом стоячих мест. Кроме того, для перевозки людей с инвалидностью на колясках оснащено безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль", - цитирует Абрамовича пресс-служба министерства.

Абрамович также сообщил, что новый дизель-поезд прошел все испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг, его цена около 177 млн грн.

"Этот подвижной состав имеет более современную конструкцию и учитывает потребности людей с инвалидностью. Поезд построен по новому проекту, чтобы быть современным и комфортным, конструкционно в нем много новых узлов и систем, в частности для повышения безопасности и надежности эксплуатации. И главное - он изготовлен в Украине", - подытожил первый замминистра инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.

Напомним, в Украине планируют увеличить долю лоукостов до 45%.