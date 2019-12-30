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Лоукостер Ernest Airlines прекращает работу в Украине с 13 января

Лоукостер Ernest Airlines прекращает работу в Украине с 13 января
15:07 Сегодня Телеграф Фото: Ernest Airlines

Новости Бизнеса:Авиационные власти Италии объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines.

Итальянское агентство гражданской авиации приостановило действие лицензии лоукостера Ernest Airlines, который летал в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Запрет на перевозку пассажиров и грузов начнет действовать с 13 января. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Причиной запрета называют «нарушение положений регламента ЕС № 1008 от 2008 года, что содержит общие правила предоставления воздушных услуг в Евросоюзе». По данным издания, это могло повлечь финансовые проблемы авиаперевозчика.

Отмечается, что сейчас Ernest Airlines работают с властями Италии, чтобы восстановить разрешение на полеты и начать продажу билетов до момента вступления в силу решения.

В ENAC добавили, что если Ernest Airlines предоставит необходимые гарантии, предусмотренные правилами ЕС, приостановка действия лицензии может быть отменена.

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Напомним, лоукостер Ernest Airlines запустил свою работу в Украине в 2017-м году.

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Самолет, Авиакомпании, Пассажиры, лоукостер, Ernest Airlines.
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