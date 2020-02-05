"Укртрансгаз" обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов

Новости Бизнеса:В "Укртрансгазе" говорят, что со счетов компании списали 50 млн грн.

Государственное предприятие "Укртрансгаз"обратилось в Совет национальной безопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов предприятия, которые делают невозможным его устойчивую работу и вызывают риски для безопасного функционирования газотранспортной системы государства. Об этом сообщается на сайте компании.

"После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза"серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом "Укртрансгаза". Сейчас наиболее масштабным является требование 2,336 млрд грн в пользу "Финансовая компания "Фин-Инвест", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Укртрансгаз"расценивает судебное решение, по которому открыто исполнительное производство, как неправомерное, а действия истца - такими, которые могут иметь признаки мошенничества. Однако арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн.

Сообщается, что аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Кроме того, согласно заключенным договорам с "Оператор ГТС Украины", структурные подразделения "Укртрансгаза"оказывают услуги ремонта и технического обслуживания магистральных газопроводов, оборудования газоперекачивающих агрегатов и тому подобное.

"Неправомерные действия по блокированию деятельности предприятия, которое включено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и могут привести к непредсказуемым техногенным последствиям. В связи с этим, "Укртрансгаз"обращается к СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконного вывода денежных средств и отчуждения имущества", - сказано в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, в середине января 2020 года "Укртрансгаз"обратился с заявлением в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой не допустить завладения средствами госпредприятия в размере 2,3 млрд грн частными компаниями "Финансовая компания "Фин- Инвест"и "Укрэнергосбыт".

Средства были заблокированы на счетах "Укртрансгаза"во исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева.

В компании расценивают такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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