Вспышка коронавируса: 5 магазинов Apple в столице Китая снова начнут работать

Новости Бизнеса:Apple возобновляет работу магазинов в Пекине, но с сокращенным графиком.

Технологический гигант Apple 14 февраля откроет в Пекине пять своих магазинов, закрытых ранее из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает портал Patently Apple.

"Apple откроет завтра пять своих торговых точек в Пекине с сокращенным расписанием работы", - говорится в сообщении.

Эти магазины Apple в Пекине будут работать с 11:00 до 18:00.

В настоящее время у Apple на материковом Китае 42 магазина, не считая 5 в Пекине. Работа этих торговых точек была приостановлена из-за вспышки коронавируса в стране.