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Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа

Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа
11:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии с 1 марта 2020 года запускают виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны - Ужгород" суточной мощностью 10 млн куб. м (104 ГВт-ч), сообщила пресс-служба ОГТСУ.

"В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения "Вельке Капушаны - Ужгород" запускают виртуальный реверс (backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину", - говорится в сообщении оператора.

ОГТСУ напоминает, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, соответственно он может быть прерван в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.

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При этом в случае наличия интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей.

Как сообщалось, в конце января 2020 года глава ОГТСУ сообщил, что Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи", и ожидает его запуск из Словакии и Венгрии.

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"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

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Газ, Словакия, Реверс газа, Велке Капушаны, ОГТСУ, Оператор ГТС Украины.
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