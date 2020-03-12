Скачать
Четверг, 12.03.2020
Генсек ООН: Объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде
Генсек ООН: Объявление пандемии является призывом к действию - для всех, везде
США отменят все поездки из Европы: Трамп готовит обращение к американцам
США отменят все поездки из Европы: Трамп готовит обращение к американцам
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)
Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)

Техническая помощь: Франция дала Укроборонпрому почти миллион евро

Техническая помощь: Франция дала Укроборонпрому почти миллион евро
03:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Франция оказала помощь Укроборонпрому на сумму около €900 тысяч.

Укроборонпром получил техническую помощь от правительства Франции на сумму около 900 тысяч евро.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

"Этот проект на сумму 900 тысяч евро подтверждает доверие наших международных партнеров к Укроборонпрому, техническая помощь пойдет на антикоррупционное направление и повышение стандартов корпоративного управления", - отметил гендиректор.

По словам Абромавичюса, антикоррупционная составляющая включает в себя криминалистический комплексный аудит, то есть, объяснил он, чтобы не было мошеннических сделок, "которых было, к сожалению, в прошлом в большом количестве"; такой аудит будет выявлять мошеннические схемы и за рубежом.

Укроборонпром уменьшится на 23 предприятия

Глава Укроборонпрома сообщил, что повышение стандартов корпоративного управления - это вторая сфера, на которую пойдут средства правительства Франции: "Мы планируем построить лучшие стандарты корпоративного управления в соответствии с западными стандартами".

Абромавичюс объяснил, что посольство Франции для внедрения этих проектов найдет компанию-консультанта, который будет руководить этим процессом.

"Конечная цель - это превращение концерна "Укроборонпром" в холдинг. Поэтому нам очень нужен независимый аудит", - сказал гендиректор.

Эпидемия коронавируса: "Укроборонпром" может понести большие убытки

Он выразил надежду, что процесс аудита продлится четыре месяца.

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен заметил, что правительство Франции имеет большое доверие к Укроборонпрому и его руководству и готово оказывать помощь в проектах по его совершенствованию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Укроборонпром, Айварас Абромавичус, Техническая помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
04 Вакарчук больше не глава партии "Голос"
05 Иран согласился отправить в Украину черные ящики со сбитого самолета "МАУ"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь