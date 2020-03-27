"Нет ничего лучше, чем бесплатно": "Укрпошта" подготовила сюрприз украинцам

Новости Бизнеса:"Укрпошта" и Rozetka до 24 апреля запускают бесплатную доставку в отделения почты.

АО "Укрпошта" и крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) на время объявленного карантина, до 24 апреля, запускают бесплатную доставку в почтовые отделения.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Впереди - длинные выходные и, конечно, особенно сейчас, в сложное время, нет ничего лучше, чем бесплатно. Поэтому совместно с Rozetka.ua и Владиславом Чечеткиным (глава "Укрпошты" – ред.) запускаем на время карантина бесплатную доставку в отделения "Укрпошты", - написал он на своей в Facebook в пятницу.

Как сообщалось ранее, для препятствования распространения коронавируса в Украине "Укрпошта" запустила бесплатную доставку в больницы лекарств, масок, халатов и перчаток. Это будет происходить вплоть до окончания карантина.

Также национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи на период карантина.