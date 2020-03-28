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"Турбоатом" перешел на неполный рабочий день

"Турбоатом" перешел на неполный рабочий день
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Харьковский завод "Турбоатом" перешел на работу в режиме неполного дня.

Одно из крупнейших предприятий Харькова - ПАО "Турбоатом" - перешло на работу в режиме неполного дня.

Этот факт корреспонденту Укринформа подтвердили в администрации "Турбоатома".

"Руководство предприятия приняло решение о переходе на неполный рабочий день из-за ситуации, связанной с коронавирусом. В структурных подразделениях составили списки тех сотрудников, которые не нужны для оперативной деятельности завода. При этом они будут работать неполный рабочий день: от 75 до 92 часов в месяц", - отметили в администрации завода, подчеркнув, что эти меры введены вынужденно.

На предприятии объяснили, что полная остановка завода невозможна, поскольку это приведет к срыву контрактных обязательств. И добавили, что сейчас найден единственный возможный и законный вариант финансовой поддержки работников, которые не привлечены к оперативному производству: обратиться в городской центр занятости с просьбой оформить компенсации.

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Как ранее сообщил генеральніый директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин, неполный рабочий день будут работать 3,5 тыс. работников завода. 800 человек взяли отпуск за свой счет до 3 апреля, около 600 - в тарифном отпуске, и еще примерно 100 сотрудников работают удаленно.

В режиме полного рабочего дня, по словам гендиректора, будут работать 1,5 тыс. членов трудового коллектива.

Напоминаем, 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля.

Закрылись заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Турбоатом, Карантин, Коронавирус, Виктор Субботин.
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